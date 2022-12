Ci sono quelli “segreti” (o quasi) e quelli pubblicati. La vecchia tattica dei sondaggi

Nella corsa per la presidenza della regione Lombardia, Fontana, Majorino e Moratti si combattono con i numeri. Ma le rilevazioni al 47, 29 e 15 per cento sembrano molto lontane dall'essere una fotografia fedele delle intenzioni degli elettori

Più che una campagna per le elezioni regionali, quella lombarda sembra il festival del sondaggio, più o meno creativo. Dare i numeri, in libertà. E torna alla mente quella freddura per definire la rilevazione statistica: domandare opinioni che la gente non ha. Soprattutto su un tema – le consultazioni per il voto alla regione – che scalda assai poco e forse meno. Il centrodestra al governo ha provato a metterci una pezza (perché l’astensionismo “dicono i sondaggi” – appunto, danneggerebbe assai di più Meloni & Salvini che gli altri), decidendo che si torna a votare anche il lunedì oltre che la domenica.