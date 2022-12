Gli sfidanti cercano persone e alleanze e Fontana cerca idee. Una buona ci sarebbe

Per ora siamo agli inchini di presentazione e ai primi passi di valzer, e messa così la campagna elettorale rischia la noia di una serata di balera. Lady Letizia che battibecca con gli ex di centrodestra, Majorino che lancia freccette a Moratti, che non dà segno di segno di sentirsi punta sul vivo, il Terzo polo che cerca di rosicchiare persone e voti a Forza Italia e al Pd, la Lega che scalda a bagnomaria il suo futuro nelle province. Il primo a mettere le carte in tavola in cerca di idee per il 2030 è stato il governatore Attilio Fontana. Quello che, in teoria, ha meno fretta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE