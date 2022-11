La mostra-risarcimento della Scala a Zeffirelli

La mostra che il Museo teatrale della Scala dedica a Franco Zeffirelli (a cura di Vittoria Crespi Morbio, fino al 31 agosto), in anticipo sul centenario del regista, nato nel ’23, costituisce una sorta di risarcimento postumo per l’ostilità spesso puramente ideologica, quindi ottusa, che lo accompagnò e soprattutto smaschera l’assoluta incapacità della cultura operistica italiana, critica e pubblico in questo concordi, di capire che non esiste un modo “giusto” o “corretto” o men che meno “rispettoso” di mettere in scena Verdi o Puccini, ma che ogni tempo elabora il suo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE