Il Pd nel suo labirinto, nessuna uscita si chiama Moratti

Vicoli ciechi per i democratici in Lombardia che non possono accettare le logiche romane. Le primarie sono iperuranio e Pisapia chissà

Nel disastro attuale della sinistra, compito degli appassionati di politica è guardare le cose d’insieme, e anche cercare e indicare opzioni praticabili: anche se poi spesso vanno a cozzare contro la testa dura dei fatti o degli stessi politici. Così seguire il filo del percorso molto “nazionale” disegnato da Renzi e Calenda, quello di un Pd che accetti la candidatura con Letizia Moratti, ha un senso e una logica. Poi però se si prova a camminare in una Milano fattasi d’improvviso fredda, e non solo nelle sezioni dei dem, viene da pensare che l’ipotesi che Letizia Moratti possa vincere le elezioni in carrozza, portata da un centrosinistra balcanizzato, è un errore di parallasse. Così come pensare che delle elezioni lombarde possa decidere solo Roma, con le interviste di Zanda a dare la linea: non funzionava così in automatico nemmeno ai tempi del Pci.