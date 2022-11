Il Pd in Alfetta. La gara lombarda per non candidarsi. Pisapia tallonato. Cottarelli ormai in garage

Si va verso le primarie. La società civile chiede all'ex sindaco di Milano di provarci. Il M5s fanno già sapere che non lo vogliono. Calenda sogna il 20 per cento in regione

I loro due migliori nomi chiedono di trovare un terzo nome. I candidati del Pd in Lombardia? In fuga come il fisico Majorana. Piuttosto che cedere preferiscono un monastero. Il primo, Giuliano Pisapia, utilizza questo metodo. A ore alterne silenzia il telefono. Ha la passione per l’Alfa Romeo. Tutti lo cercano per schierarlo contro Fontana e Moratti, ma lui sta provando a seminarli. L’altro, Emilio Del Bono, sindaco di Brescia: “Se chiamano, non ci sono”. Prima di girare pagina, il saldo. I sindaci del Pd vorrebbero proporre primarie aperte alla Moratti. Il Pd insiste su Pisapia per allargare ai 5s. I 5s non vogliono Pisapia. Carlo Cottarelli che resta sempre parcheggiato si è “stancato”. E’ il Gran premio dei progressisti. Vince chi non parte.