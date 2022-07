Chiudere le fontane in città non è una soluzione alla vera crisi

Sul piano politico il caldo africano che da circa un mese si è abbattuto su Milano sarà ricordato per l’ordinanza di Sala che lo scorso 25 giugno vietava di innaffiare piante e giardini e di attivare le fontane: una incredibile gaffe, rimediata in parte dall’ordinanza del 18 luglio, che è costata al sindaco se non una rottura quantomeno una crisi con quel mondo ambientalista di cui si è sempre dichiarato alfiere. Come spiega al Foglio il coordinatore scientifico di Legambiente Lombardia, Damiano Di Simine, “si è trattato di un provvedimento infondato, poi finalmente corretto, perché non teneva conto che Milano gode di una situazione idrica virtuosa in quanto la falda è molto alta, il sistema dei depuratori assicura un recupero del 100 per cento dell’acqua, caso unico in Italia. I danni prodotti dalla prima ordinanza sono visibili ma sono poca cosa rispetto a quelli che sta accusando il settore agricolo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE