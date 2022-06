Sostenibilità, ricerca e sperimentazione: al Salone del mobile oltre alla festa c'è di più

Valentina Rognoli insegna Design for sustainability and circular materials for design al Politecnico e ci spiega come la transizione ecologica e l'economia circolare stiano trasformando il mondo del design e dell'abitare

Come manna dal cielo (per bar alberghi e ristoranti) sono piovuti sulla città i 700 e più eventi che accompagnano la sessantesima edizione del Salone del Mobile di Milano. Un tempo la costellazione guida era il Fuorisalone, con la creatività dei designer proposta “ad altezza pubblico”, che si accendeva nelle fabbriche dismesse di Lambrate e via Tortona, con appendici a Brera e poco più. Ora il design allo spritz ha invaso la grande Milano, non sempre la qualità ha seguito ma dopo due anni di pandemia rappresenta una iniezione di Pil invidiabile. Non a caso Beppe Sala ha cavalcato la tigre, battezzando il Salone (con altre 12 madrine a tagliare il nastro) e la Milano Design Week. Ma dietro i grandi numeri, la Milano del design da bere inizia a mostrare un po’ la corda, sotto il profilo dell’innovazione (il forfait di Lambrate, di cui Gran Milano ha parlato la settimana scorsa, è un segnale). Ma dietro questo aspetto legato alla comunicazione del design, c’è fortunatamente molto di più, e sono i segnali di una trasformazione profonda: per sostenere la creatività – che come sanno gli imprenditori non si regge da sola – ci sono ricerca, intelligenza, sperimentazione.