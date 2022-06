Addio Lambrate Design District, Milano corre più veloce

C’è un assente illustre nel Fuorisalone che aprirà i battenti, dopo il downgrade da pandemia, il prossimo 6 giugno. Per la seconda volta dopo il forfait dell’anno scorso a Lambrate le saracinesche resteranno abbassate durante la settimana del design facendo mancare quel contributo di creatività, movimento e anche di eccessi che hanno caratterizzato per un decennio il protagonismo di un “rinato” quartiere ex industriale. Prima di stabilire se è il caso di suonare la campane a morto del Lambrate Design District è opportuno capire perché si è arrivati a questo esito che suscita, tra i design addict, un po’ tristezza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE