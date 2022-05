Tramonto azzurro. La guerra dentro Forza Italia affonda i gelminiani lombardi e premia Salvini

Perché fare tanta fatica per reclutare, uno a uno, gli eletti di Forza Italia in Regione, quando è possibile traghettarli tutti assieme nella Lega di Salvini, seppure magari con una federazione di facciata? Infatti, se c’è voluto un amen per portare nel partito del Capitano Silvia Sardone (consigliere regionale, poi eurodeputato) e Roberto Di Stefano (sindaco di Sesto), per Alessandro Fermi (presidente del Consiglio regionale), Mauro Piazza (presidente della commissione regionale Autonomia), Daniele Nava (ex presidente della provincia di Lecco) è bastata una promessa. Ora, in un colpo solo, con Licia Ronzulli a dirigere l’orchestra, il gioco è fatto.

La bomba che ha trasformato la lunga guerra a bassa intensità (una borbottante pentola di fagioli) dentro Forza Italia in una battaglia cruenta è lo sfogo di Mariastella Gelmini a Sorrento, intercettato dal Foglio (“Licia Ronzulli sta sfasciando il partito, io mi sono stancata”) è una guerra di successione nazionale, per quel che resterà da spartirsi nel 2023, ma ha anche un suo fronte incandescente in Lombardia. Dove Gelmini è potere storico, e con Massimiliano Salini, coordinatore che a lei si riferiva, tentava di tenere la barra di un partito liberal-europeista e, come si dice, governativo: la Forza Italia “dei ministeriali”.

