Una guida-mappa per scoprire gli alberi di Milano, più verde di quanto si pensi

Sono numerati dall’1 al 7: si parte dai Giardini Indro Montanelli per poi andare ai Giardini Perego, poi alla Pinacoteca di Brera e alla Basilica di San Marco, al Teatro Strehler, al Castello, al Parco Sempione e infine alla Cascina Nascosta. Una gran bella camminata a scoprire, uno per uno, gli alberi di Milano. In luoghi che la Cia, Confederazione italiana agricoltori, ha unito tra loro con un immaginario (ma non più di tanto) filo che lega alcuni alberi maestosi cresciuti in città e che condividono lo stesso destino. E’ così nato il prezioso libretto “Un itinerario botanico e culturale, guida agli alberi di Milano centro”, grazie al quale, pagine alla mano e primavera in sboccio, si possono scoprire le caratteristiche della maggior parte degli alberi milanesi. “Il libro nasce nel contesto più ampio di ‘Coltiviamo benessere’ – spiega al Foglio Paola Santeramo, direttrice di Cia – un progetto fra aziende agricole che insieme fanno rete per promuovere cultura e educare a uno stile di vita sano, scelte di qualità alimentari e comportamentali, conoscenza del patrimonio locale, responsabilità sociale e civica”. Da lì, “ci siamo accorti, parlando con le persone e passeggiando sotto un albero, che nessuno conosceva assolutamente l’albero”. Ecco l’idea di una mappa, una cartina così come la si può trovare per i monumenti, “per poter dare al cittadino una guida da usare anche da soli. La cartina permette di riconoscere quell’albero nei vari giardini e parchi milanesi”.

