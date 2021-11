Innovazione e sapere tecnico. Lo stato maggiore degli ingegneri si riunisce a Milano

La competizione è aperta. Se la Milano del design e dei creativi ha dominato la scena fino a un paio di lustri fa, oggi il fronte dell’innovazione è occupato militarmente dagli ingegneri usciti dal Politecnico (come gran parte delle archistar). Accanto al Bosco Verticale e ai grattacieli di City Life, si fanno largo le tecnologie ingegneristiche, indispensabili in ogni campo per l’innovazione. Anche sul terreno della rigenerazione urbana, tema cruciale oggi, dove Milano è la città guida in Italia e un punto di riferimento internazionale, architettura e ingegneria hanno messo in moto una competizione virtuosa.

“Il problema è capire quando è opportuno rigenerare demolendo e ricostruendo o quando invece si può rigenerare letteralmente sostituendo e riparando le costruzioni già esistenti, è uno dei discorsi fondamentali, dove l’ingegneria può fare da guida”, spiega al Foglio Bruno Finzi, presidente dell’Ordine degli ingegneri Milano, che si appresta ad aprire a Milano gli stati generali della categoria. Competenti chiamati a discutere di innovazioni che riguardano tutti, lontani dl chiacchiericcio della politica.

