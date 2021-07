La vita dopo la pandemia secondo Stefano Boeri

“Una strana sensazione di deformazione del tempo” vissuta durante e dopo il lockdown. Così Stefano Boeri, architetto di fama internazionale e urbanista descrive l'esperienza pandemica. “Ci siamo ritrovati improvvisamente con quaranta giorni di ritardo rispetto alla Cina e quaranta di anticipo rispetto al resto dell'Europa. E con l'impressione immediata di una grande fragilità di fronte allo spalancarsi di una nuova dimensione dell'ignoto”. Non a caso, dice Boeri, la prossima Triennale, in programma nel 2022, avrà il titolo simbolico di “Unknown Unknowns”. E non è soltanto l'ignoto, a imporsi come tema – tema che non scompare con la riduzione dei contagi. C'è infatti anche l'altro elemento: “Abbiamo dovuto imparare a fare i conti con la morte, direttamente o indirettamente, a livello privato e pubblico. Solo il mondo della cultura, a Milano, ha perso figure come Celant, Mari, Gregotti, Gastel… Di fronte all'ignoto e alla morte non si può tornare indietro come se nulla fosse: è qualcosa di enorme che crea una discontinuità profonda tra un prima e un dopo, e influenza quello che fai”.

