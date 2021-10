E fatece magna'. Dietro il boom di ristoranti romani a Milano

Per buona parte degli anni dieci ce n’era una sola e dominava incontrastata. Ma negli ultimi tempi ne sono nate molte altre e specie dopo l’Expo c’è stato il boom. Parliamo delle osterie romane, che a Milano vanno parecchio. Alcune ottime, altre un po’ meno. Qualcuno lo spiega anche per i recenti nuovi arrivi: sono sempre di più, infatti, i romani che per lavoro negli ultimi anni si sono trasferiti nel capoluogo lombardo. E trovare i piatti della tradizione capitolina li fa sentire un po’ a casa. Ma il motivo del successo non è solo questo, anche perché le osterie romane in città sono frequentate soprattutto da milanesi. “Io ho aperto nel marzo 1999 ed ero l’unico. Avevo solo 28 posti, un buchetto, ma dopo un mese avevo già la fila fuori. Quello di Milano è un pubblico esigente, molto curioso, aperto alle novità. Quando ho iniziato non c’erano i social e il cibo non era mediaticamente centrale come oggi, funzionava il passaparola, che per un ristoratore resta il sistema migliore”, racconta David Ranucci, titolare di Giulio pane e ojo, che non poteva che stare a Porta Romana (via Muratori 10). Oggi Giulio è sempre un’istituzione e si è ingrandito con ben 9 sale per circa 200 coperti. E sempre lì Ranucci ha aperto altre attività, come Cirioletta, Abbottega, Pizzottella e Casatua, un suo ristorante è anche a Miami. “Vedo che ora sono arrivati altri e ne sono felice. L’importante è che anche i nuovi facciano la vera cucina romana…”, osserva Ranucci, un filo scettico. La sua è una famiglia di ristoratori, Giulio era suo nonno, ma David ha gestito anche discoteche a Roma, come il Bella blu e l’Open Gate.

