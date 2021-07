Al conclave degli industriali si celebra l'ottimismo del rilancio

Il suo predecessore, Carlo Bonomi, aveva scelto una location imperiale, la Scala, per celebrare il suo insediamento. Alessandro Spada ha preferito il cantiere dell’ex Area Falck, a Sesto San Giovanni, per dare il segno di un’Italia che vuole ripartire, con l’energia di chi non ha tempo da perdere. Oggi, in Viale Italia 572 dove Giuseppe Bonomi sta guidando l’ultima fase della realizzazione della Città della Salute, toccherà a Spada, neo presidente di Assolombarda, indicare, sotto gli occhi di Daniele Franco, ministro dell’Economia e delle Finanze, la via delle imprese. Il 2021 – per Assolombarda – dovrà essere l’anno della rigenerazione: economica, politica, sociale e urbana. Un passaggio fondamentale che riguarda governi, imprese e cittadini. Da qui la scelta di Spada: individuare proprio nel tema della rigenerazione il fil rouge dell’Assemblea generale che lo porterà ufficialmente alla guida degli industriali lombardi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni