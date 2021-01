Parla il capo di Assolombarda: lavoro, rilancio e male il governo

La ripresa economica nella capitale del business è tra le più difficili da affrontare, anche perché, cadere dall’alto fa sempre più male. Alessandro Spada, presidente pro tempore di Assolombarda – succeduto a Carlo Bonomi chiamato in via dell’Astrolabio – non si aspettava un terreno così accidentato. Al netto della “dialettica” interna all’associazione per designare (la prossima primavera) il nuovo presidente, Spada (che potrebbe restare alla guida degli industriali ambrosiani) non si aspettava un pavé da Parigi-Roubaix quando ha inforcato la bicicletta in via Pantano. Al di là delle stime sul Pil inficiate dalla pandemia, a far paura sono i dati (raccolti dall’economista Mauro Zangola per la Stampa) sulla disoccupazione tra i giovani lombardi. Quelli che non studiano e non lavorano in Lombardia sono il 15 per cento e c’è chi parla apertamente, per l’inizio della primavera, di un’ondata di licenziamenti.

Pubblicità

Pubblicità