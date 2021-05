Centrodestra milanese. Farsi male da soli

Il candidato a destra non c’è. Ma lo schiaffo di Albertini è soprattutto per Salvini

Una vecchia vignetta di Ellekappa ai tempi del Cav. imperante: “Non c’è accordo nel centrosinistra. Ognuno vuole preparare la sconfitta a modo suo”. La freddura vale anche oggi, ma a parti invertite per il centrodestra milanese. Poi si sa, la politica offre sempre colpi di scena incredibili e questa magari è la volta che da una lite senza fine tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e un Silvio Berlusconi silente potrebbe venire fuori il coniglio dal cappello che sfilerà la poltrona a Beppe Sala. Ma è improbabile. Soprattutto dopo il sonoro schiaffone a cinque dita di Gabriele Albertini, che ha preso in pieno soprattutto Salvini: essendo il proponente e l’insistente, nonché l’unico dei tre a volersi giocare una partita di peso nazionale, a Milano. Perché Albertini, con sublime perfidia, riesce in un piccolo capolavoro: unire i leader del centrodestra, chiuderli tutti in un angolino e poi dire il suo no a reti unificate. Certificando la fine dell’esperimento “pesca in mari stranieri” da parte di Salvini.