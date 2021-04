Piutost che nient: il punto sulle elezioni a Milano

Eppur si muove. Anche se non si capisce bene per andar dove. E con chi. Il centrodestra milanese, in vista delle prossime amministrative, resta inchiodato sulla linea di partenza. E va bene che le elezioni sono state rimandate all’autunno, cosa che potrebbe giocare a sfavore del sindaco ricandidato Beppe Sala, ma l’autunno non è lontano. Sul programma, che per una volta sarà importante per tutti, con una città da rimettere in piedi e in fretta, non sono emerse idee da spendere, almeno a livello pubblico. Sul candidato sindaco, dopo i provini di Forza Italia (una cosa tipo Milano’s got talent) tra i vari papabili candidati (Roberto Rasia, Simone Crolla – assai sponsorizzato come cinque anni fa da Gianni Letta, si dice in giro – e altri), è calato un silenzio plumbeo. E quindi, nessuna notizia?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni