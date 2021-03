Effetto Sala sul Pd

C’è un dato dell’ultimo sondaggio Swg che la politica dovrebbe compulsare con attenzione. Per il 50 per cento degli ex elettori del Pd, il Pd non ha più una identità politica. Per il 54 per cento degli attuali elettori del Pd il partito ha una forte litigiosità interna. Mixare i due dati ci dà la formula perfetta di un partito liquido, e tossico. Il correntismo che – in modo un po’ troppo sbrigativo (a dirla tutta avrebbe necessitato di ulteriore spiegazione teorica) – Beppe Sala ha indicato come uno dei motivi fondamentali della sua scelta di aderire ai Verdi europei, si sta trasformando in un monolite di irrilevanza. Contro il quale l’avvento di Enrico Letta dovrebbe essere l’ultima, estrema, cura. La scelta del sindaco di Milano di entrare nella politica partitica non va sottovalutata. Al netto della tempestività di scegliere il giorno del sì nazareno a Letta. Non tanto per la traiettoria del primo cittadino, che è tutta personale e che chiaramente improntata al livello nazionale (non è un caso che nell’intervista a Repubblica citi la presenza di parlamentari nel Gruppo misto) ma perché sono le reazioni alla sua scelta a dire molto sullo stato di salute mentale del Pd.

