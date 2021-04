Nel boom di venture capital e startup c'entrano le università, dice Gigante di Bocconi

La Lombardia è la regione dove si concentra il maggior numero di operazioni di venture capital sulle startup che operano soprattutto nei servizi di digital consumer e delle tecnologie a supporto delle imprese. Secondo l’ultimo report del Mise, ben il 42 per cento delle iniziative di investimento di privati che nel 2020 sono state destinate a sostenere la nascita di nuove attività economiche ha riguardato la Lombardia. E sempre in questa regione si concentra il maggior numero di startup innovative (27 per cento del totale nazionale) con la provincia di Milano che da sola conta 1.282 imprese sul totale delle 11.899 esistenti in Italia. Il dato interessante è che, nonostante il Covid-19, il 2020 è stato un anno record per il venture capital in Italia con erogazioni per quasi 600 milioni di euro in deciso aumento rispetto agli anni precedenti. “C’è stato un momento in cui la febbre da startup sembrava affievolita ma da qualche tempo si registra un gran fermento che si percepisce già a partire dalle aule universitarie nei corsi che seguono gli studenti degli ultimi anni”, dice al Foglio Gimede Gigante, docente di Finanza all’Università Bocconi dove insegna, tra l’altro, private equity, corporate finance e investment banking, tutte materie che possono appassionare giovani aspiranti imprenditori come il fondatore di Casavo, Giorgio Tinacci, che di Gigante è stato allievo.

