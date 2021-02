Gabriele Fava, l'uomo dei conti

Il giuslavorista milanese Gabriele Fava è stato nominato presidente del nuovo Osservatorio sulle risorse pubbliche della Corte dei Conti. L’organismo è nato a settembre 2020 dopo un’approfondita riflessione, spiega Fava al Foglio, di tutto il Consiglio di presidenza di cui fa parte come membro laico dal 2019. “Con l’arrivo della pandemia e la crescita del debito pubblico ci siamo domandati se non fosse arrivato il momento di avviare un monitoraggio trasversale e capillare su come vengono spesi i soldi dei contribuenti – racconta – È giusto verificare il livello di produttività della spesa pubblica e se la sua gestione è impostata secondo le migliori prassi, sia a livello centrale sia a livello locale. La nostra sarà un’attività di ricerca scientifica che impegnerà professionisti e magistrati di grande competenza sulla base di un organico che stiamo definendo e in collaborazione con organizzazioni nazionali ed europee”.

