i 30 anni del foglio
Il primo numero del Foglio del 30 gennaio 1996
In occasione dei trent'anni dalla fondazione, pubblichiamo in edicola la prima edizione del giornale. Per gli abbonati la copia digitale sarà disponibile qui
Il 30 gennaio 2026 il Foglio compie 30 anni. Per festeggiare questo importante compleanno in edicola c'è un numero speciale con gli auguri del capo dello stato, Sergio Mattarella, e un lungo racconto del vicedirettore Maurizio Crippa, che ripercorre la storia del giornale dalla sua fondazione a oggi.
In edicola trovate anche il primo numero del Foglio, uscito il 30 gennaio 1996, allegato all'edizione del giorno e disponibile gratuitamente. Gli abbonati potranno scaricarlo da questa pagina a partire dalla mattina di venerdì.
Ad accompagnare l'edizione dei 30 anni c'è anche una copertina da collezione realizzata da Francesco Clemente: un'opera d'arte che avvolge il Foglio!