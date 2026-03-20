i libri del foglio
Processo a Gesù. Il libro di Nordio in edicola con Il Foglio
Tra fonti contraddittorie, fede e immaginazione, il ministro della Giustizia ricostruisce l'evento che ha segnato la Storia: la Resurrezione. In edicola dal 21 marzo a 1,50 euro più il prezzo del quotidiano
Da sabato 21 marzo, in edicola con Il Foglio c'è il nuovo volume della nostra collana editoriale. Il titolo è "Processo a Gesù" e lo firma il ministro della Giustizia Carlo Nordio.
Con l'approssimarsi della Pasqua abbiamo raccolto in un libretto gli articoli sul processo a Gesù che Nordio ha scritto l'estate scorsa per il Foglio: il processo più famoso della Storia raccontato dal ministro della Giustizia.
Come tutti i libri della nuova collana, anche questo è grande come uno smartphone: da mettere in tasca, da portare ovunque. È come un telefono ma funziona anche offline! Lo trovate in edicola a 1,50 euro più il prezzo del quotidiano.
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