I colori di Francesco Clemente per i 30 anni del Foglio: una copertina speciale

In edicola con il giornale trovate l'opera su carta che sovrappone immagini e parole come appunti. Un regalo per i nostri lettori, nel giorno del nostro compleanno

L’opera su carta di Francesco Clemente che oggi avvolge il Foglio nasce per i trent’anni del nostro giornale e gioca, con apparente leggerezza, sull’assonanza della parola foglio. Nella composizione si sovrappongono immagini e parole come appunti, pensieri lasciati aperti. “Foglia”, “Figlia”, “Faglia”, “Foglio” si rincorrono, confondendosi: natura e cultura, organismo vivente e supporto della scrittura – è il fulcro semantico dell’opera. Una figura femminile elementare, quasi archetipo, una grande foglia verde, un gomitolo da cui parte un filo rosso che è “Follia”. Immagini essenziali che indirizzano senza voler spiegare. Parlano di tempo, di movimento, di continuità, di possibili storie che si intrecciano. Clemente evita ogni celebrazione solenne e sceglie un tono intimo, fatto di segni semplici e colori tenui. “Trenta anni” non descrive la scena, ma ne fa parte, un suggello al posto della firma. Il giornale non è un oggetto definitivo, ma un luogo di passaggio. Una superficie che accoglie opinioni, domande, contraddizioni. Come una foglia, il foglio è destinato a muoversi, a consumarsi, ma anche a lasciare tracce.