Il master di geopolitica e sicurezza globale del Foglio

Sono aperte le iscrizioni al master di 1° livello. Obiettivo: non farsi trovare impreparati di fronte a un mondo che cambia. Scopri il programma e i giornalisti che parteciperanno

Il Foglio lancia il suo primo master online in Geopolitica e Sicurezza Globale, in collaborazione con UniPegaso.

Un percorso formativo di alto livello, costruito con il contributo dei nostri giornalisti e di diversi esperti di primo piano. Il master è un viaggio ambizioso, e multidisciplinare, per scoprire le mille sfumature di un mondo che cambia e per studiare in modo originale i grandi cambiamenti che stanno ridisegnando gli equilibri globali. Attraverso chiavi di lettura nuove e sorprendenti, che vi porteranno ad affrontare molti temi: Stati Uniti, Europa, globalizzazione, Ucraina, Iran, Medio Oriente, democrazie, autocrazie, Asia, sinistre, energia, Vaticano, musica, moda e cinema. Obiettivo: non farsi trovare impreparati di fronte a un mondo che cambia.

Tra i docenti troverete Marco Bardazzi, David Carretta, Stefano Cingolani, Micòl Flammini, Fabiana Giacomotti, Andrea Graziosi, Mariarosa Mancuso, Matteo Matzuzzi, Alberto Mattioli, Giulio Meotti, Giulia Pompili, Paola Peduzzi, Cecilia Sala e Carlo Stagnaro. Un’opportunità unica per entrare nel cuore del dibattito internazionale con le lezioni dei nostri giornalisti.

Potete iscrivervi a questo link