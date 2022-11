Cosa c'è nel Foglio della moda di dicembre

Contro-rivoluzione, restaurazione. Fra la Prima del Boris Godunov e i cambi di direzione creativa e gestione in corso, il numero di dicembre del Foglio della Moda in uscita domani col Il Foglio analizza i molti aspetti del rapporto fra abito, costume e potere. Con un editoriale della costumista Ida Marie Ellekilde, una esegesi dello stile di Giorgia Meloni, un retroscena inaspettato nel nuovo libro di Santo Versace sulla sua famiglia, e notizie sulla lotta in corso fra ministeri per le deleghe sulla moda