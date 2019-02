Com'è fatto il Foglio Innovazione

A partire dal 5 febbraio, e ogni primo martedì del mese, c'è una novità in edicola allegata con il Foglio: il Foglio innovazione, il nostro mensile per non avere paura del futuro.

Vogliamo parlare della grande rivoluzione tecnologica che è in corso con lo sguardo ottimista e lo stile che sono propri del Foglio, e per questo abbiamo lavorato a un mensile che si ponga nell'intersezione ideale tra cultura e tecnologia, e dia ai lettori strumenti sofisticati per comprendere cosa succede nel mondo dell'innovazione.

Gli algoritmi non vanno temuti, ma governati. Le eccellenze, piccole e grandi, vanno promosse. Il Foglio Innovazione sarà una guida ottimista per il futuro, da leggere tutti i mesi, da non perdere se si vuole sapere meglio degli altri quali saranno i prossimi trend, le startup da tenere d’occhio, le innovazioni più rilevanti– e soprattutto le persone: saremo noi a far conoscere ai lettori gli imprenditori più promettenti di ogni campo dell’industria.

Come sarà il Foglio Innovazione? Su tutti i numeri troverete una copertina monografica dedicata a un tema di respiro ampio, che sarà una bussola per capire dove sta andando il mondo dell’innovazione. Ci sarà una pagina dedicata a un ritratto, che sia di un imprenditore o di un’azienda, e non saranno sempre i soliti. Avremo una pagina di recensioni fuori dal comune: i prodotti saranno provati direttamente dalle firme del Foglio, che daranno opinioni meno tecniche e più pragmatiche.

Avremo un’ampia sezione di segnalazioni, che non si limiterà ai libri. Vogliamo segnalare ogni mese eventi, mostre, documentari, cose che escono su Netflix, video su YouTube. Dedicheremo alcune pagine al reportage – perché sì, si può fare reportage sull’innovazione – e alle storie tech che arrivano dal mondo.

I cambiamenti generati dalla tecnologia diventeranno il grande catalizzatore delle nostre società, e il Foglio Innovazione sarà uno strumento irrinunciabile. Tutti i mesi in edicola, a partire dal 5 febbraio.