L'Italia si è fermata a Genova. Cosa c'è nel Foglio di lunedì

Le banche, il ponte, la Gronda, il Terzo Valico, le grandi opere, il grande immobilismo, la crisi economica che verrà.

Per una diabolica caparbietà del destino tutto si è concentrato a Genova, come se tutti i guasti d’Italia avessero voluto esplodere, tutti insieme, tutti in una volta, alla luce del sole, in un solo posto, quasi a volersi rendere inoccultabili e quindi forse anche curabili.

L'Italia si è fermata a Genova. Reportage di Salvatore Merlo, nel Foglio di lunedì 14 gennaio 2018