La Festa dell'Innovazione 2024. Segui la diretta

Il Foglio torna a Venezia per la Festa dell'Innovazione. Una giornata di incontri e dibattiti per mettere a fuoco i temi più importanti dello sviluppo tecnologico e del suo impatto culturale sulle nostre vite. Sabato 8 giugno alla casa di The Human Safety Net in Piazza San Marco.

I nostri ospiti

Ksenia Balanda Dg JV Renantis BlueFloat Energy Italia

Marco Balich Chairman di Balich Wonder Studio

Paolo Benanti Presidente della Commissione AI, Presidente del Comitato etico di CENTAI

Daniela Bianco e Filippo Cosmelli If Experience

Cristian Biasoni Ad Chef Express

Luca Bizzarri Comico

Luigi Brugnaro Sindaco di Venezia

Enrico Bucci Biochimico

Giuseppe Busia Presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione

Laura Carafoli Chief Content Officer Discovery

Diego Ciulli Head of Government Affairs and Public Policy Google

Claudio Cisilino EVP Operations, Corporate Strategy & Innovation Fincantieri

Vittorio Colao già Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale

Dominga Cotarella Terranostra

Brunello Cucinelli Imprenditore

Giuliano Da Empoli Scrittore

Simonetta Di Pippo Astrofisica

Martina Favaretto, fiorettista Nazionale italiana scherma

Gabriella Greison Fisica e divulgatrice scientifica

Mariarosa Mancuso Critica cinematografica e giornalista

Mariangela Marseglia Country Manager di Amazon Italia e Spagna

Giovanni Melillo Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

Maurizio Milani Comico

David Parenzo Giornalista

Antonio Pascale Giornalista, scrittore

Davide Passero Ad Alleanza Assicurazioni

Gilberto Pichetto Fratin Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Alessandro Piperno Scrittore

Maria Teresa Pisani United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Giovanni Pitruzzella Corte Costituzionale

Saverio Raimondo Comico

Pasquale Salzano Presidente Simest

Gennaro Sangiuliano Ministro della Cultura

Orazio Schillaci Ministro della Sanità

Agostino Scornajenchi Ad Cdp Venture Capital

Andrea Scrosati Freemantle

Roberto Sergio Ad Rai

Fabio Vaccarono Ad Multiversity

Ester Viola Scrittrice