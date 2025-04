Chi sarà con noi a Venezia alla Festa dell'Innovazione 2025

Una giornata di incontri e dibattiti per mettere a fuoco i temi più importanti dello sviluppo tecnologico e del suo impatto culturale sulle nostre vite. Presso la casa di The Human Safety Net in Piazza San Marco a Venezia, sabato 7 giugno. Prenotazione obbligatoria: [email protected]

Il Foglio torna a Venezia per la Festa dell'Innovazione. Una giornata di incontri e dibattiti per mettere a fuoco i temi più importanti dello sviluppo tecnologico e del suo impatto culturale sulle nostre vite. Oggi, sabato 7 giugno 2025, alla casa di The Human Safety Net in Piazza San Marco.

L'ingresso è gratuito e libero fino a esaurimento posti, la prenotazione è obbligatoria: [email protected]

I nostri ospiti

Eleonora Tinny Andreatta (Vicepresidente contenuti italiani di Netflix)

Marco Balich (imprenditore)

Elisabetta Belloni (Consigliere diplomatico della Presidente della Commissione europea)

Pietrangelo Buttafuoco (presidente della Biennale)

Elena Cattaneo (Senatrice)

Nunzia Ciardi (ViceDirettore Generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)⁠

Max Ciociola (Imprenditore) ⁠

Anna Maria Coclite ⁠(Fisica)

Vittorio Colao (già Ministro dell'Innovazione)

Danila di Stefano (Founder della piattaforma Unobravo)

Giovanni Diamanti (Political strategist)

Marco Gambaro (Professore di Economia dei Media)

Francesco Giavazzi (Economista)

Mariacristina Gribaudi (Fondazione Musei Civici di Venezia)

Luca Guadagnino (Regista)

Maurizio Milani (Comico)

Francesco Melzi (Produttore) ⁠

Carlo Nordio (Ministro della Giustizia)

David Parenzo (Giornalista)

Diana Picasso (Artista)

Francesco Piccolo (Scrittore)

Franco Pepe (Chef)

Saverio Raimondo (Comico)

Andrea Rinaldo (vincitore dello Stockholm Water Prize)

Luca Romano (Avvocato dell’Atomo) ⁠

Orazio Schillaci (ministro della Salute)

Andrea Stroppa (Imprenditore, SpaceX)

Mariarosaria Taddeo (Professore Associato, Università di Oxford)

Yaroslav Trofimov (Capo degli inviati del Wall Street Journal)

Ester Viola (Avvocato)

Jennifer Wilton (Direttrice Die Welt)⁠

Luca Zaia (Presidente della Regione Veneto)

Paolo ⁠Zangrillo (Ministro per la Pubblica amministrazione)