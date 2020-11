Sei mesi gratuiti del Foglio, per i ventenni di oggi

La promozione Foglio Under 30: sconto del 50% per un abbonamento annuale. Perché se è vero che l'indipendenza è una conquista, servono le armi culturali per scegliere chi essere oggi e chi diventare domani

Nel Foglio di oggi 23 Novembre 2020, c'è un'indagine sulla Generazione Z, che si è tolta di dosso lo spleen dei millennial, eternamente sospesi, e non si è fatta fregare dai social network.



Nella prima pagina del nostro giornale abbiamo voluto manifestare da che parte stiamo e non abbiamo avuto paura di indicarla come la migliore. Stiamo dalla parte di quei giovani che leggono e studiano di più, che lavorano, anche da casa. Ragazze e ragazzi temerari e risoluti, stanchi dell’odio, degli hater e dello sballo.



Dedichiamo questa promozione ai ventenni, perché se è vero che l'indipendenza è una conquista, bisogna pur fornire loro le armi per scegliere chi essere oggi e chi diventare domani.



Per affiancarsi a questa battaglia, Il Foglio offre 6 mesi di abbonamento gratuito a tutti gli under 30.

