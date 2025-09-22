Ciro Grillo condannato a 8 anni per violenza sessuale di gruppo

Il tribunale di Tempio Pausania ha condannato il figlio del fondatore del M5s per stupro ai danni di due diciannovenni avvenuto nel 2019 a Porto Cervo

Ciro Grillo, figlio del comico e fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo, e i suoi tre amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria sono stati condannati per violenza sessuale di gruppo ai danni di due diciannovenni, avvenuta nel luglio 2019 a Porto Cervo.

Il tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo 3 ore di camera di consiglio ha condannato a 8 anni di reclusione Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, mentre a 6 anni e 6 mesi Francesco Corsiglia. Nessuno dei quattro era in aula. Neppure la presunta vittima era in aula.

Ciro Grillo e gli altri imputati non finiranno in carcere fino a eventuale sentenza definitiva. Il verdetto di primo grado sarà sicuramente impugnato dai loro legali.