Il processo Regeni e la falsa impressione di fare “giustizia”

“La Farnesina ci aiuti a far venire i testimoni egiziani”. E’ ripreso con un nuovo disperato appello della procura di Roma rivolto al ministero degli Esteri il processo sull’omicidio di Giulio Regeni, in corso davanti alla Corte d’assise della Capitale. Nonostante infatti il tentativo di risolvere la vicenda sul piano giudiziario, alla fine si torna sempre lì, al vero nodo, che resta di natura politica e diplomatica. Il processo, d’altronde, secondo la Corte d’assise non avrebbe dovuto svolgersi, non essendoci prova della conoscenza da parte degli imputati egiziani del procedimento a loro carico. Si tratta di quattro agenti della National Security: il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati di sequestro di persona pluriaggravato e solo Sharif anche di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato. Soltanto una sentenza molto discutibile della Corte costituzionale ha permesso al processo di svolgersi, ma il nodo politico-diplomatico, come detto, torna inevitabilmente sempre al pettine.

