La giustizia incompiuta per Giulio Regeni

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo del codice di Procedura penale che impediva di procedere, nei confronti di imputati di reati di tortura e omicidio, se non si era in possesso di dati sulla loro residenza. Elemento che l’Egitto, nel caso di Giulio Regeni, si è però rifiutato di fornire. Si potrà quindi procedere a un giudizio nei loro confronti. La Corte ha in sostanza affermato che un dibattimento non può essere impedito dal rifiuto di collaborazione giudiziaria da parte dello stato di appartenenza delle persone coinvolte.

