Il centrodestra si professa garantista ma a Bari usa un'indagine per fini elettorali

Una consigliera comunale arrestata con l’accusa di essere stata eletta grazie ai voti della mafia e la scoperta di presunte infiltrazioni mafiose nell’azienda del trasporto pubblico locale. Tanto è bastato per spingere gli “ultra-garantisti” partiti di centrodestra (impegnati in Parlamento in battaglie in nome della presunzione di innocenza e dei diritti degli indagati e imputati) a chiedere nientedimeno che lo scioglimento del comune di Bari, alle elezioni il prossimo giugno. A conferma che la principale causa del dominio della magistratura in Italia è da rintracciare, oltre che nei poteri in mano ai pm, nell’uso strumentale delle indagini che viene fatto proprio dai partiti politici per fini elettorali.

