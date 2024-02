La post verità di Nicola Gratteri

Per la prima volta da quando è alla guida della procura di Napoli, martedì Nicola Gratteri ha tenuto una conferenza stampa per illustrare i dettagli di un’indagine portata avanti dal proprio ufficio, incentrata sulla scoperta di una presunta centrale di riciclaggio internazionale. Tra il 2018 e il 2023 questa rete avrebbe movimentato un giro d’affari di circa 2,6 miliardi di euro, offrendo a circa seimila clienti un meccanismo capace di nascondere agli occhi del fisco italiano e dell’autorità giudiziaria ingenti capitali di illecita provenienza. Più che per illustrare i dettagli dell’operazione, però, Gratteri ha sfruttato l’occasione per lanciare una serie di critiche alla politica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE