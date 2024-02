“Giusto intervenire sul sequestro degli smartphone”. Parla il pm Giuseppe Visone

“Ritengo assolutamente necessario un intervento legislativo che vada a regolamentare il sequestro degli smartphone, introducendo forme di controllo e guarentigie più ampie per i soggetti coinvolti”. A parlare al Foglio è Giuseppe Visone, pubblico ministero in servizio presso la Direzione distrettuale antimafia di Napoli. “Bisogna tener conto – spiega Visone – dell’evoluzione che i cellulari hanno avuto nella vita delle persone. Non parliamo più di un normale strumento di comunicazione a distanza, ma di uno strumento in cui tutti tendiamo a conservare gran parte della nostra vita professionale, personale e intima. Non è un caso che l’acquisizione massiva dei dati del cellulare sia contraria alla giurisprudenza che si sta formando sia in sede europea sia in Italia con alcune sentenze della Corte di cassazione”. La riflessione di Visone si distanzia nettamente dall’ondata di indignazione che si è elevata da settori della politica e della magistratura associata contro l’emendamento presentato la scorsa settimana in Senato su spinta del Guardasigilli Carlo Nordio.

