Tutti assolti per i lavori al porto di Brindisi, ma perso un finanziamento di 16 milioni

“Le persone mi fanno i complimenti, ma non c’è nulla da festeggiare. Il mio compito è realizzare infrastrutture e invece, a causa di un processo kafkiano, è andato perduto un finanziamento di oltre 16 milioni di euro per un’opera attesa da anni e necessaria per la città di Brindisi e tutto il Mezzogiorno”. A parlare, intervistato dal Foglio, è Ugo Patroni Griffi, presidente dell’autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale. Giovedì il tribunale di Brindisi lo ha assolto con formula piena, “perché il fatto non sussiste”, nel processo sui presunti illeciti relativi alla ristrutturazione del terminal di Costa Morena ovest nel porto di Brindisi. Nei confronti di Patroni Griffi, che aveva scelto il rito abbreviato, il pm Raffaele Casto aveva chiesto la condanna a un anno di reclusione. Per altri sei imputati, che avevano scelto il rito ordinario, il giudice ha disposto il non luogo a procedere. L’inchiesta si è conclusa con un nulla di fatto. Ancora una volta.

