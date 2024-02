Alberto Rizzo, capo di gabinetto del ministro Nordio, si è dimesso

Alberto Rizzo, capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, si è dimesso. Come anticipato dal Foglio, gli scatoloni erano già pronti e si attendevano soltanto le dimissioni formali, giunte proprio oggi. L’ex presidente del tribunale di Vicenza, chiamato al ministero da Nordio nell’ottobre del 2022, ha formalizzato la rinuncia al suo incarico, firmando la richiesta di rientro in ruolo in magistratura. La domanda sarà accolta nel giro di due-quattro settimane dal Consiglio superiore della magistratura. Si chiude così un’esperienza di certo non esaltante per Rizzo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE