“La giustizia minorile non può essere solo carcere”, dice il sottosegretario Andrea Ostellari

“Il dipartimento di giustizia minorile non si sta concentrando solo sul carcere. Certo, c’è la necessità di modernizzare le strutture, ma c’è soprattutto bisogno di diversificare l’esecuzione della pena, perché riteniamo che questa debba adattarsi alla situazione dei singoli ragazzi, spesso caratterizzata da fragilità come la dipendenza da sostanze stupefacenti”. Così, intervistato dal Foglio, Andrea Ostellari, sottosegretario leghista alla Giustizia con delega ai minori, delinea le intenzioni del governo in materia di carceri minorili, dopo i dati pubblicati ieri sul Foglio: il numero dei ragazzi e delle ragazze reclusi negli istituti penali per minorenni (Ipm) ha raggiunto quota 516, il numero più alto mai registrato prima d’ora, segno che il problema del sovraffollamento non riguarda più soltanto il circuito penitenziario degli adulti.

