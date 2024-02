Anche le carceri minorili esplodono di detenuti. Inchiesta

A gennaio erano 516 le persone recluse negli istituti penali per minorenni, un record storico. Anche il sistema carcerario minorile, oltre a quello per gli adulti, sta quindi collassando. E a pesare sono anche le misure introdotte col decreto Caivano

C’è un dato, scovato dal Foglio tra le statistiche periodiche pubblicate dal ministero della Giustizia, che fornisce la prova definitiva dell’emergenza storica vissuta dal sistema carcerario italiano. Il dato è 516: è il numero dei ragazzi e delle ragazze reclusi negli istituti penali per minorenni (Ipm) al 31 gennaio 2024. Si tratta del numero più alto mai registrato prima d’ora, cioè da quando dal 2006 sul sito di Via Arenula vengono diffuse le statistiche sulla giustizia minorile. Un anno fa i minorenni e i giovani adulti (18-24 anni) reclusi negli Ipm erano 385, circa un terzo in meno. Dal 2006 a oggi il numero è sempre oscillato tra 300 e 450, con alcuni picchi nel 2009 (503) e nel 2012 (508). Siamo quindi di fronte a un record storico. In altre parole, oltre al sistema carcerario ordinario (quello per gli adulti), anche il sistema carcerario minorile sta collassando.