Perché è un guaio per l'Italia avere pm che considerano un “atto burocratico” applicare la legge senza esondare

I magistrati sono burocrati, per legge, in quanto pezzi da novanta della burocrazia, ma molti non vogliono accettare questo limite perché rivendicano una soggettività politica, perché vogliono influenzarla. Chiedere ai magistrati di non esondare non significa trasformarli in passacarte

Eroi sì, ma anche burocrati. Fra i temi politici che hanno dominato la settimana che ci lasciamo alle spalle ce n’è uno che non ha catturato a sufficienza l’attenzione degli osservatori. Il tema è complicato, delicato, difficile, contorto ma è un tema al centro del quale vi è l’essenza del rapporto malato che esiste in Italia tra la parola democrazia e la parola giustizia. Ci avrete fatto caso anche voi e forse non avrete dato il giusto peso a questa affermazione. Ma all’indomani delle considerazioni mosse dal ministro della Difesa Guido Crosetto sul tema dell’opposizione giudiziaria che esiste nel nostro paese, numerosi magistrati hanno scelto di farsi sentire, di mostrare la propria indignazione e il proprio dissenso, non attaccando direttamente il governo, o almeno non solo in questo modo, ma sventolando una bandierina apparentemente neutrale. La frase è più o meno questa e capiterà spesso di leggerla nei prossimi giorni: la politica vuole trasformare il magistrato in un burocrate. La definizione perfetta l’ha data ripetutamente nella settimana uscente il nuovo capo della procura di Napoli, il dottore Nicola Gratteri, in una delle sue rare interviste concesse agli organi di stampa: “Le riforme del governo ci consegneranno un magistrato burocrate, pavido e passacarte che perderà di vista il fine primario: fare una giustizia giusta. C’è da pensare che sia questo l’obiettivo”. Nel corso dell’assemblea organizzata dall’Associazione nazionale dei magistrati a Roma, lo scorso 26 novembre, la stessa espressione è stata utilizzata in molti casi. Un pm ha detto: “Il magistrato che non partecipa alle manifestazioni che non rende visibile il suo pensiero politico, che non è attivo, che non è militante in tutti gli ambiti di interesse sociale, è un burocrate che non tutela i diritti e tradisce la Costituzione”. Un altro ha aggiunto: “La separazione delle carriere crea il forte rischio di una burocratizzazione della magistratura”. Un altro ancora ha affermato: “L’interpretazione delle norme non può essere mai meccanicistica”.