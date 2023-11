Il gioco dell'oca dei balneari. La Cassazione annulla la sentenza del Consiglio di stato sulle concessioni

Un altro ribaltamento giudiziario sulla vicenda delle concessioni balneari. La Cassazione ha annullato la sentenza del Consiglio di stato che aveva bocciato la sentenza del Tar di Lecce che aveva accolto il ricorso dei balneari contro il comune di Lecce. In sostanza, in questa fiera dell’est sulla battigia, si tratta di un punto a favore degli stabilimenti balneari in extremis, cioè a un mese dalla decadenza delle concessioni prevista il 31 dicembre 2023 dal Consiglio di stato. Non è però un punto definitivo. Nel 2021 l’Adunanza plenaria del Consiglio di stato aveva stabilito che la proroga al 2033 delle concessioni balneari decisa dal governo Conte non doveva essere applicata perché in contrasto con la direttiva Bolkestein, aggiungendo che, per evitare l’impatto negativo di una “decadenza immediata” e dare il tempo alla Pubblica amministrazione di indire le gare, le concessioni sarebbero rimaste valide fino al 31 dicembre 2023. Ma non oltre, a prescindere da qualsiasi altra nuova legge in contrasto con il diritto Ue.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE