“Sui migranti i magistrati si sono spinti oltre i propri ambiti”, dice Antonio Leone

"Su alcune materie, in particolare l’immigrazione, una parte della magistratura si è spinta oltre i propri ambiti di competenza. E’ entrata in un campo in un cui non dovrebbe entrare. La separazione dei poteri impone che ognuno faccia il suo: il magistrato deve applicare la legge, punto e basta. Non deve criticarla o dire al legislatore ‘hai sbagliato a fare questo, dovresti fare quest’altro’, come invece sta accadendo. Alcune prese di posizioni di magistrati sono assurde, allucinanti”. Lo afferma, intervistato dal Foglio, Antonio Leone, che tra pochi giorni, precisamente martedì, terminerà il suo incarico di presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt), l’organo di autogoverno dei giudici tributari. “Il magistrato può andare in piazza, anche a protestare contro una legge che ritiene ingiusta – aggiunge Leone, riferendosi indirettamente al caso Apostolico – Ma se poi al suo ufficio si presenta un caso che rientra in quella sua idea di non giustezza della norma, allora il magistrato deve astenersi dal procedimento. La magistratura è tenuta a garantire un’immagine di imparzialità e indipendenza”.

