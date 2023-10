Dove sbagliano i giudici di Catania sui migranti. Parla il prof. Spitaleri

“Sono almeno tre le valutazioni effettuate dal tribunale che appaiono non condivisibili alla luce delle norme europee”, afferma al Foglio Fabio Spitaleri, professore associato di Diritto dell’Unione europea all’Università di Trieste. "Auspicabile l'intervento della Corte di giustizia Ue"

Si moltiplicano i dubbi dei giuristi attorno ai provvedimenti con cui il tribunale di Catania non sta convalidando il trattenimento di diversi migranti richiedenti asilo, ritenendo le norme del decreto Cutro in contrasto con la normativa europea. “Sono almeno tre le valutazioni effettuate dal tribunale di Catania che appaiono non condivisibili alla luce delle norme europee”, afferma al Foglio Fabio Spitaleri, professore associato di Diritto dell’Unione europea all’Università di Trieste, autore con Stefano Amedeo del primo manuale su “Il diritto dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione europea” (Giappichelli, 2022).