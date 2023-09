Così il giustizialismo di Pd e Fdi su Brandizzo mette a rischio 79 posti di lavoro

Il giustizialismo praticato attorno ai fatti di cronaca sarà pure utile ai partiti per raccattare una manciata di voti in più, ma oltre a svilire il dibattito pubblico ha anche un costo economico e sociale. Lo conferma la vicenda dell’incidente di Brandizzo, avvenuto lo scorso 30 agosto lungo la linea Torino-Milano, in cui sono morti cinque operai. Dopo la tragedia, le forze politiche non hanno saputo fare altro che brandire la forca.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE