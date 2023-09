"Collaborare con la giustizia è sacrosanto, ma ha un costo molto alto". Storia del pentito Niro e della sua famiglia

È morto Antonio Niro, per gli intimi Nino. Da qualche tempo però questi non erano più il suo nome e cognome. Niro aveva cambiato identità dopo aver collaborato con la giustizia e scelto di diventare un pentito, costringendo la famiglia a entrare nel piano di protezione per testimoni. Una volta usciti dal piano, per lui, la moglie e i due figli sono arrivate le nuove identità. Ma anche molte difficoltà.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE