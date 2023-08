Dopo il generale scrittore, ecco il poeta bloccato nel corpo di un magistrato

Chi lo ha detto che solo i politici sono liberi di dare libero sfogo alle proprie velleità letterarie, pubblicando saggi, romanzi e autobiografie? L’estate 2023 sarà ricordata anche per una importante novità nel campo editoriale: ai politici si sono infatti aggiunti altri professionisti, la cui figura veniva un tempo associata a virtù come serietà, continenza e sobrietà. A cambiare le cose ci hanno pensato il generale Roberto Vannacci (già comandante della Folgore), autore di un libro – autopubblicato ma in cima alle classifiche – pieno zeppo di insulti razzisti, omofobi e sessisti, diventato un caso nazionale, e un magistrato, Ernesto Anastasio, protagonista di una vicenda meno nota, ma altrettanto paradossale: da giudice ha accumulato centinaia di fascicoli processuali perché “oppresso dal lavoro” e interessato ad altri campi, in particolare la poesia e la letteratura.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE