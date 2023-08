De Luca indagato per aver fatto bene durante la pandemia

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca è indagato dalla Corte dei conti della sua regione per danno erariale. Si tratta della decisione, assunta all’emergere della pandemia, di ordinare smart card per certificare la storia sanitaria degli infettati. La decisione, più o meno contemporanea, del governo di mettere in campo il sistema delle green card a livello nazionale aveva superato la decisione campana, ma ormai la stampa delle smart card era già stata effettuata e il loro costo, sopportato dalle casse regionali, secondo la Corte dei conti ha provocato un danno erariale. L’eventuale errore di De Luca è stato quello di essere più rapido del governo nel comprendere che per proteggere i cittadini bisognava mettere in atto un sistema di certificazione. Insomma De Luca ha fatto qualcosa di utile, ed è indagato, mentre altri presidenti di regione, che ad esempio non hanno deciso di applicare in anticipo forme di contrasto allo sconfinamento, sono stati indagati (e poi assolti).

