Pietro Grasso e il Fatto rischiano di essere vittime delle proprie fake news sul caso Renzi

"Il cellulare di un mafioso non potrà più essere usato se scrive a un parlamentare”, dissero il senatore e Peter Gomez a proposito del conflitto di attribuzione proposto da Renzi contro la procura di Firenze. Una balla grossa come una casa

“Così il cellulare di un mafioso non potrà più essere usato se scrive a un parlamentare”. Fu questo l’allarme che Peter Gomez lanciò sul Fatto quotidiano nel febbraio 2022, all’indomani del voto favorevole del Senato al conflitto di attribuzione proposto da Matteo Renzi contro la procura di Firenze per l’indagine sulla fondazione Open (conflitto accolto giovedì dalla Consulta, che ha dato torto ai pm fiorentini). Una balla grossa come una casa, che aveva trovato spunto dalle parole espresse in Aula al Senato nientedimeno che dal senatore ed ex magistrato antimafia Pietro Grasso.