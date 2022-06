Il non detto sul caso Open dopo l'archiviazione delle denunce di Renzi contro i pm

Il giudice delle indagini preliminari di Genova ha archiviato l’indagine aperta dopo l’esposto presentato da Matteo Renzi contro l’ex procuratore capo di Firenze, Giuseppe Creazzo, e i magistrati Luca Turco e Antonino Nastasi, autori dell’inchiesta sulla fondazione Open, al termine della quale lo stesso Renzi è stato rinviato a giudizio per finanziamento illecito ai partiti (insieme ad altre dieci persone, tra cui Luca Lotti e Maria Elena Boschi). Le toghe erano state denunciate da Renzi per violazione dell’articolo 68 della Costituzione (quello sulle prerogative dei parlamentari) e della legge 140/2003, e per abuso d’ufficio. Secondo l’ex premier, nell’ambito dell’indagine su Open gli inquirenti hanno acquisito diversi messaggi Whatsapp ed e-mail che lo riguardano, nonché il suo estratto conto, senza l’autorizzazione del Parlamento, come previsto dalla Costituzione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE